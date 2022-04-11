Ali Koç yoksa Uğur Dündar var! Derbide çifte zafer yaşadı

Vefa Küçük'le girdiği seçim yarışından zaferle çıkan Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak ilk maçını izledi. Uğur Dündar, Galatasaray derbisi zaferiyle çifte mutluluk yaşadı.

DÜNDAR KARŞILADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy'deki derbiye totem sebebiyle gelmedi. Başkan Koç, gitmediği maçlarda Fenerbahçe'nin başarılı sonuçlar aldığını ifade etmişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı karşılayan isim ise Uğur Dündar oldu

"AYAĞIM UĞURLU GELDİ"

Zaferin ardından gazetesi Sözcü'ye konuşan Uğur Dündar, "İlk derbi maçım oldu. Büyük heyecanla seyrettik. Ayağımızın uğurlu gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Takım gayet iyiydi. Keşke ligin başından itibaren bu futbolu oynasaydı. O zaman şampiyonluğun en güçlü adayı olurduk" dedi.