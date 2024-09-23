Üye Girişi
Haberler

Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum

Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ünlü şef Nusret Gökçe'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile çekilmiş fotoğrafına Instagram'dan tepki gösterdi. Nusret'in, "Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho" notuna "Bugün değil kardeşim" yorumunu yapan Icardi'nin o hareketi çok konuşuldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin yankıları hala sürerken Icardi'nin sosyal medya tepkisi gündem oldu.

Nusret'in Ali Koç ve Jose Mourinho ile çektirdiği fotoğrafın altına Icardi'nin yaptığı yorum büyük yankı uyandırdı. Ali Koç ilgili göndermeli paylaşımlar yapmaktan sıkılmayan Mauro Icardi'nin hedefinde bu kez ünlü şef Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı vardı.

"ADAMIN TİLLAHI ALİ KOÇ VE ADAMIN DESTANI MOURINHO"

Nusret sosyal medya hesabında "Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho" yazarak ikili ile birlikte olan fotoğraflarını paylaştı. Icardi bu paylaşımı es geçmedi. "Bugün değil kardeşim" yazan Icardi'ye Nusret "Her zaman Ali Koç" yanıtı verdi ancak kısa süre sonra paylaşımını sildi.

"BUGÜN DEĞİL ADAMIM"

Nusret'in "Adamın tillahı Ali Koç ve adamın destanı Jose Mourinho" paylaşımının altına Icardi, "Bugün değil adamım" mesajını yazdı.

Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Jose Mourinho Jose Mourinho Nusret Gökçe Mauro Icardi Mauro Icardi Nusret Gökçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Instagram Ali Koç Ali Koç Magazin Spor

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500

Yorumlar (1)

Ugur Cicek:

İCARDİ SAPLAR SAHADA ,SAHA DIŞINDA ONUNKİNEDE BAŞKALARI SAPLAR HAYAT İŞTE :)

7
5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });