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Ali Koç, Kırkpınar Ağası'nın davetlisi olarak 'Er Meydanı'na geldi

Ali Koç, Kırkpınar Ağası'nın davetlisi olarak 'Er Meydanı'na geldi
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Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da güreşleri takip etti.

FENERBAHÇE eski başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü'nün davetlisi olarak, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Er Meydanı'na geldi.

Edirne'de, 665'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. Dualı çayırda güreşler sürerken, seyirciler de müsabakaları izlemek için tribünlerdeki yerini aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da, Sarayiçi Er Meydanı'na geldi. 665'inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün davetlisi olarak Er Meydanı'na gelen Ali Koç'u, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş de selamladı.

Öte yandan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kente Edirne'ye gelerek, Sarayiçi'ndeki protokol tribünün de yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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