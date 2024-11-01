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Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

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Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte takip etti. Öte yandan Koç'un, kızı Yaz ile salona gelen Yıldırım'ı karşılaşması, ayakta alkışlaması ve ikilinin birbirine sarılması dikkat çekti. Bu anlarda Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı konuk ettiği EuroLeague karşılaşması sarı-lacivertliler için tarihi anlara sahne oldu.

BİRLİKTE MAÇ İZLEDİLER

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Euroleague'deki Fenerbahçe Beko-Partizan müsabakasını birlikte takip etti. O anlara ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

ALİ KOÇ KARŞILADI, SARILDILAR

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı. Ayrıca Koç'un Yıldırım'ın kızı Yaz ile yakından ilgilenmesi de göze çarptı. Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, daha sonra karşılaşmayı izlediler.

KOÇ AYAKTA ALKIŞLADI, YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bunun yanı sıra Ali Koç'un Yıldırım'ın isminin ve yarının 71. doğum günü olduğunun salonda anons edilmesinin ardından ayağa kalkarak alkışlara eşlik etmesi gözden kaçmadı. Bu anlarda Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını sildiği de görüldü.

YILDIRIM OBRADOVIC İLE DE HASRET GİRDERDİ

Öte yandan Sırbstan temsilcisi Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de birlikte çalıştığı Aziz Yıldırım'ın yanına gitti ve ikili sarılarak hasret giderdi.

Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yakında saldırırlar birbirlerine

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Haber YorumlarıHakan Acar:

İkisi de başarısız başkanlar, en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkanlar....Bu durumda Fenerbahçe adına nasıl bir tarihi an olabilir ki...Birlikte Fenerbahçe'yi yönetim 6.yıldızı da mı taktıracaklar Galatasaray'a. Mantıksız bir haber ve başlık.

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