Ali Koç'un Trabzonspor maçından sonraki görüntüsü bazı Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un tribünde çekilen görüntüsü olay oldu.

ALİ KOÇ'UN VİDEOSUNU ÇEKTİLER

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 57. dakikasında Crespo kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Trabzonspor, karşılaşmayı 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından ise bir Trabzonspor taraftarının, Ali Koç'u kayda aldığı video çok konuşuldu.

GÜLDÜĞÜ ANLAR OLAY OLDU

Trabzonspor taraftarının çektiği videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un güldüğü görüldü. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar, kaybedilen maç sonrası Koç'un gülmesine tepki gösterdi.