Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor

Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor
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Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki görüntülerinin basına sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki görüntülerinin basına sızdırılması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada görüntülerin hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edildiği ve görüntülerin manipülasyon içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz."

İşte Ali Koç'un dernek ziyaretinden o görüntüler;

Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor

Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

kamerayı bantlamayı unuttu sanırsam

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

hem görüyor kamerayı hemde dava açıcakmış mahkemede kendine güldürmeye çalışacak galiba

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