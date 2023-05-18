Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ali Koç'un canını sıkacak cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması F.Bahçelileri havalara uçurdu

Ali Koç'un canını sıkacak cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması F.Bahçelileri havalara uçurdu

Spor Haberleri

Bir organizasyonda gençlerle buluşan ünlü iş insanı Sadettin Saran, genç taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Saran'ın bu sözlerinden sonra salonda alkış koptu.

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü adaylar arasında gösterilen ünlü iş insanı Sadettin Saran, adaylık konusuyla ilgili ilk kez net konuştu.

"BEN GELİNCE DÜZELECEK"

Bir organizasyonda gençlerle buluşan Saran, bir taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim. Doğduğumdan beri Galatasaray kazanamamıştı" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Heyecanlanan salondaki gençler, Saran'ı alkışladı.

Ali Koç'un canını sıkacak cevap! Sadettin Saran, başkanlık için ilk kez bu kadar net konuştu

ALİ KOÇ, "HODRİ MEYDAN" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son yaptığı açıklamada bir adayın çıkması halinde seçime gideceğini söylemişti. Koç kongredeki konuşmasında, "Bir aday bulana kadar lütfen altımızı oymayın. Aday bulun gereğini yapacağım. Bir başkan bulun, seçime gideceğim" demişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title