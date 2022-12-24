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Ali Koç kazandıran yeleğiyle takımı böyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm takımı katıldığı otelden stada uğurladı. Uğurlu yeleğini giyen Başkan Koç'un Jorge Jesus'a sarıldığı anlar dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'e 15. haftada lider olarak giriş yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından açılışı Trabzonspor maçıyla yaptı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tüm takımı kaldığı otelden stada uğurladı.

JESUS'A SARILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Ali Koç, Portekizli hoca Jorge Jesus'a adeta sımsıkı sarıldı. Başkan ile hocanın arasındaki samimi anlar dikkat çekti.

Ali Koç uğurlu yeleğiyle takımı böyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarıldı

KAZANDIRAN YELEK

Başkan Ali Koç'un giydiği yeleğe de yorum yağdı. Jorge Jesus'un Portekiz'de ikna edildiği gün ve derbi galibiyetinde Başkan, bu yeleği giymişti. Koç, Trabzon'da da bu ritüelini bozmadı.

Ali Koç uğurlu yeleğiyle takımı böyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarıldıAli Koç, Jorge Jesus'la ilk görüşmesinde de aynı yeleği giymişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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