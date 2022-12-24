Ali Koç kazandıran yeleğiyle takımı böyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarıldı

Spor Toto Süper Lig'e 15. haftada lider olarak giriş yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından açılışı Trabzonspor maçıyla yaptı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tüm takımı kaldığı otelden stada uğurladı.

JESUS'A SARILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Ali Koç, Portekizli hoca Jorge Jesus'a adeta sımsıkı sarıldı. Başkan ile hocanın arasındaki samimi anlar dikkat çekti.

KAZANDIRAN YELEK

Başkan Ali Koç'un giydiği yeleğe de yorum yağdı. Jorge Jesus'un Portekiz'de ikna edildiği gün ve derbi galibiyetinde Başkan, bu yeleği giymişti. Koç, Trabzon'da da bu ritüelini bozmadı.

Ali Koç, Jorge Jesus'la ilk görüşmesinde de aynı yeleği giymişti.