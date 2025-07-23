Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmaları için özel uçakla Portekiz'e gitti. Ali Koç, teknik direktör ile Jose Mourinho ile görüşerek transfere dair bilgi alışverişinde bulunacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Portekiz'de devam ederken Başkan Ali Koç, transfer çalışmaları kapsamında harekete geçti.

ÖZEL UÇAKLA PORTEKİZ'E UÇTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün özel uçakla Portekiz'e hareket etti. Ali Koç'un Jose Mourinho ile transfere dair görüşme yapacağı öğrenildi. Transferleri Devin Özek ile birlikte yürüten Ali Koç'un transferde yaşanan son gelişmeleri Portekizli hocaya aktaracağı ifade edildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER

Öte yandan gelecek isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. Ali Koç'un Mourinho ile görüşmesinde takımda düşünülmeyen isimleri de öğreneceği ve kendilerine kulüp bulmaları yönünde çalışma başlatacağı kaydedildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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