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Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlamalarında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolasıyla düzenlenen gecede yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SONUNUZA AZ KALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak futbolu yönlendirenlerin olduğunu belirten Koç, "Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı." dedi.

"BİZ YANAK SIKTIRMAYIZ, İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ"

Organizasyonda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Çok yakında İstanbul'da büyük Fenerbahçe mitingi yapacağız. Biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız, dün beni yerden yere vuranlar oldu. 'Adam yine aday, adam yine başkan olacak' sabırlı olun arkadaşlar, 20-25 yılda kurulan şeyler 20-25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum biraz sabrı öğrenin, bizim motivasyonumuzu, gücümüzü olumsuz etkiliyorsunuz. Bizim verdiğimiz mücadelenin bazılarınız farkında bazılarınız çok farkında ama bazılarınız da unutuyorsunuz. Biraz inanın güzel günler yolda. Ne zorluklarla, yokluklar içinde, yoksulluklar içinde kuruldu bu ülke. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda bu camia bu kulüp büyük vazifeler edindi, büyük roller üstlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve ilelebet demeye devam edeceğiz. Fenerbahçe ilkeleriyle, duruşlarıyla hedef oldu. Son dönemde ciddi anlamda hedef oldu. Aziz Başkan hedef oldu, Ali Şen döneminde hedef oldu benim dönemimde bu zirve yaptı. Büyük başarılar, büyük mutluluklar büyük zorluklar sonrası gelir. Dün de TFF genel kurulunda anlattım. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinciyle ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5'tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla anlatılamaz. İçyapımızda bir buhran dönemi geçiriyoruz. 38,15 ve 10 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Biz buhran dönemini sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dün ki yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz şampiyonluk ve başarı için ne yanak sıktırırız ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için duruşumuzdan, ilkelerimizden ve bu cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Bu duruş devam edecektir, bunun bedeli var mı? Var ama inanın, meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Dün ki duruşumuzu alkışlayanlar 2-3 hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar.

"BU SİSTEMİ YIKACAĞIZ"

Az kaldı biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı. Adaletsizlikle bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Gereğinden fazla uzun oldu, bizim istediğimiz adalet ve değişim Bizim için değil, Türk futbolu için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için bunu lütfen anlayın. Bir rakibimiz var bir güne beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Bize yaşatılanlar Riyad'tan sonra o kulübe yaşatılsaydı, ilk ben çıkardım haksızlık yapmayın hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık. Bir köşeye çekildiler siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izleyenin yarın bir gün başına gelir, gülme komşuna gelir başına boşuna söylenmemiştir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dünya Fenerbahçeliler Günü Fenerbahçe Ali Koç Bodrum Spor Haberler

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Yorumlar (8)

veli İdi:

Ali’nin CB’na yaranma turları başladı.

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

Bu düzeni KOÇ ailesinden başka bir güç de bozamaz

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Serkan Taşdemir:

Dizayn edemiyordum bundan sonra dizayn etcem diyor ama yeni TFF BAŞKANİ sana yali cocugu demisti baristik mı

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Sedat Nergis:

azcik vatan sevgisi olsa bu sekilde davranmaz heo kaos pesinde

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Hasan Kasapoğlu:

Ali Koç bırak bu safsatalari sen koysaydin o zaman adaylığını sonradan çıkıp trip atmanın bir manası yok hep aynı ağlamaları duymaktan millet bıktı siz futbolunuzu oynayın iyi olan zaten kazanır.

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Hasan Kastamonulu:

Şampiyon olamadıkça bu saldırıları devam edecek. Sanki bu ülkede Fenerbahçe'den başka takım yok. Beşiktaş 15 sene, Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı. O dönemlerde VAR yoktu. Hakemlere laf söylenemiyordu. Asıl şike o zaman dönüyordu.

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Abdullah KARAMAN:

Cumhurbaşkanımızı kendi kirli pis işlerinizin içine almayın lütfen.

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Abdulbaki null:

Spora siyaseti bulaştırdın.

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