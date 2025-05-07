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Ali Koç'tan o isme sert cevap: O adam yalan makinesini bozar

Ali Koç'tan o isme sert cevap: O adam yalan makinesini bozar
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Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Mahmut Uslu'nun kendisi için yaptığı açıklamaya cevap verdi. Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada ''Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, kendisine eleştirerek istifaya davet eden Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu için çarpıcı bir ifade kullandı.

'YALAN MAKİNESİNİ BOZAR'

Mahmut Uslu'nun açıklamaları kendisine sorulan Ali Koç, Mahmut Uslu için yaptığı açıklamada 'Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar.' sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde bir programa katılarak, 'Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz.' yorumunu yapmıştı.

Ali Koç'tan o isme sert cevap: O adam yalan makinesini bozar

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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