Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u öncesi kamuoyunda büyük tartışma konusu olan, MHP ve Ülkü Ocakları'nın kendisini desteklemesi konusunda ilk kez açıklama yaptı.

"BİZİM CAMİAMIZDA BÖYLE ŞEYLER HOŞ KARŞILANMAZ"

Ali Koç, basın toplantısında "Başkan seçildiğinizden beri siyasetin futboldan uzak durması gerektiğini söylüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde MHP ve Ülkü Ocakları size destek açıklaması yaptı. Bunun seçimde lehinize veya aleyhinize nasıl bir etkisi olur?" sorusuna, "Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, "Keşke böyle bir açıklama olmasaydı" diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'deki kongre öncesi, dikkat çeken bir gelişme yaşanarak, MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu kişiler, seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Seçim 20-21 Eylül 2025'te yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, genel kurul Chobani Stadı'nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde, saat 10.30'da düzenlenecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı için dört isim öne çıkıyor: Mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, kulübün yeni liderliği için adaylıklarını ortaya koyuyor.