Haberler

Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi MHP ve Ülkü Ocakları'nın kendisini desteklemesi hakkında ilk kez konuştu. Koç, "Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, 'Keşke böyle bir açıklama olmasaydı' diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u öncesi kamuoyunda büyük tartışma konusu olan, MHP ve Ülkü Ocakları'nın kendisini desteklemesi konusunda ilk kez açıklama yaptı.

"BİZİM CAMİAMIZDA BÖYLE ŞEYLER HOŞ KARŞILANMAZ"

Ali Koç, basın toplantısında "Başkan seçildiğinizden beri siyasetin futboldan uzak durması gerektiğini söylüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde MHP ve Ülkü Ocakları size destek açıklaması yaptı. Bunun seçimde lehinize veya aleyhinize nasıl bir etkisi olur?" sorusuna, "Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, "Keşke böyle bir açıklama olmasaydı" diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'deki kongre öncesi, dikkat çeken bir gelişme yaşanarak, MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu kişiler, seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Seçim 20-21 Eylül 2025'te yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, genel kurul Chobani Stadı'nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde, saat 10.30'da düzenlenecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı için dört isim öne çıkıyor: Mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, kulübün yeni liderliği için adaylıklarını ortaya koyuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum

Erdoğan, Özgür Özel'e bu görüntüyü sordu: Ne diyorsun?
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Atama bekleyenlere müjde! Bu ay 17 bin kişi alınacak
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

ALİ KOÇ İSTİFA

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Devlet Bahçeli Özgür Özeli isteriz dedi hop adam Genel Başkan oldu bu desteği yabana atma Ali Koç

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Evet Bahçeliyi günahımız kadar sevmeyiz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Bende sevmiyorum…

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu hareketler bilinen klasik davranışlar ülkedeki ekonomik güç odakları aynı şekilde diğer otoriteleri aralarında paylaşırlar babası beşiktaşlı eniştesi gs li bu fenerli cem uzan vardı kendisi gs li kardeşi sıkı fenerli bunlar tabi siyaseti de paylaşırlar biri olmazssa biri olur kafası rahmi koç kessen mhp demez bu da aniden sıkı mhp li oldu yersen

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Ali Koç bunak bahçeliyi tahtından indirip MHP nin başına geçmelidir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.