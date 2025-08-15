Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benficalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklamalarda bulundu. Ali Koç yaptığı açıklamada, ''Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA: YENİ BİR TEKLİF

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benficalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibine yeni bir teklif yaptıklarını ve haber beklediklerini söyledi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dedi.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak perşembe günü yaptığı teklifi geri çekti. Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica da Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerini durdurdu.

