Ali Koç'tan Kayseri stadında protesto! Rakip taraftarların arasına girdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, Sarı-Lacivertli taraftarların Kayserispor maçına alınmamasını protesto etti. Fenerbahçe yönetimi, protokol tribününe oturmadı ve maçı Kayserisporlu taraftarların arasında seyretti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'a konuk olduğu maçta Başkan Ali Koç ve yönetimi, Sarı-Lacivertli taraftarların maça alınmamasını protesto etti.

TARAFTARLARIN ARASINA OTURDU

Başkan Koç ve yöneticiler, kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı izlemedi. Fenerbahçe yönetimi, Kayserisporlu taraftarların arasında karşılaşmayı takip etti.

Görüntü: Ahmet Selim Kul

"DEVLET İLE HÜKÜMET KAVRAMI FARKLIDIR"

Başkan Ali Koç, karşılaşmadan önce kulüp televizyonunda alınan bu karara isyan etmişti. Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları ve Kayserispor maçındaki deplasman yasağıyla ilgili olarak Başkan Koç, "Devlet ile hükümet kavramı farklıdır. Taraftarın ağzını mı kapatalım? Bizi de protesto ediyorlar. Hükümeti öven tezahüratlarda aynı uygulama yapılacak mıydı? Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarında 4 bakan selfie çekiniyor. Siyaset nasıl karışmıyor. Fenerbahçe'den ne isteniyor? Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Deplasman yasağı kararı akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü: Ahmet Selim Kul