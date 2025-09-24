Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda

Fenerbahçe seçimlerinde Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç stadyuma gelerek personellerle vedalaştı. 7 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ali Koç, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALİ KOÇ'TAN DUYGUSAL VEDA

Öte yandan Ali Koç kongre üyelerine veda mektubu gönderdi. Koç'un mektubunda, "Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık.

Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.

Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır. Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın" ifadeleri yer aldı.