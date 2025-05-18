Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki bir grup, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de eleştirilerin tek odağı haline gelen Başkan Ali Koç'tan gece yarısı saatlerinde olay yaratan bir hamle geldi.

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Fenerbahçeli taraftarlar ve dernekler, kulübün kongreye gitmesi için imza kampanyasına devam ederken, Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin eylül ayına kongre kararı aldığı iddia edilmişti. Tüm bunların doğrultusunda hareketli saatler yaşanırken Ali Koç beklenmedik bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE DERNEĞİ'NE BASKIN

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki bir grup, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gitti. Ali Koç ve beraberindeki isimlerin, derneğe giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği öğrenildi. Dernek Başkanı olan Emrah Tunay'ın konuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması beklendiği ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız biri:

İstediğin yere istediğin kadar bas. O seçim olacak biz de sana bascaz merak etme.

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