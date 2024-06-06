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Ali Koç'tan bomba Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması hakkında konuştu. Koç, Galatasaray'daki çalkantılı dönemleri tahmin ettiğini belirtti ve bu konunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Koç, Timur'un istifasını "Hayırlı olsun" şeklinde yorumladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İÇERİDE CİDDİ SIKINTILAR OLMUŞ"

Habertürk'e konuşan Koç, "Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Erden Timur Fenerbahçe Habertürk Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

batur battaloğlu:

anladı fenerbahçe ile başa çıkamayacağını istifa etti herkes gs nin gerçek yüzünü görecek

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Şaban DAŞ:

konu sizi hiç ilgilendirmemiş maşallah sn Ali KOÇ

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Doğru Söz:

Dursun abisi ile daha yakın zamanda yan yana ekrana çıkmışlardı. Ne oldu da durduk yere ayrılık kararı aldı bir anda. Kendisini sıkıntıya düşürecek durumlar var sanırım, bir an önce kopmak istedi bu ortamlardan......

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