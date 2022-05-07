Ali Koç'tan, Uğur Dündar'ı ziyareti sırasında bordo-mavili kravat takan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki gösterdi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları;

"Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu ve nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor.

Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafım; bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle…

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!

Bir de utanmadan, o kitabında içende yazanları bilmiyordum, eminim sayın başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordu… Bize ağır hakaretler ifade eden kitabı hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü. Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.

28 ŞAMPİYONLUK TARTIŞMASI

Biz TFF'ye her türlü belgeyi verdik. Yurt içi yurt dışı örnekler… Sanmayın ki sadece kamuoyunda bu konuyu gündeme getirdiğimizde bu işle uğraşıyoruz. Size hikayeyi tersten bile okuyabilirler o kadar çalışmışlar.

Gelin, herkesi dinleyin. Acelesi yok, yıllardır bekleyen bir konu. En sağlıklısına varalım. 428 gün oldu. Sonuna kadar haklı olduğumuz bir konuda yıllardır arayış içindeyiz. Bizim kaybedecek bir günümüz bile yok. Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda federasyonumuzun da… Efsanelerimizin oynadığı yılları ya kabul edeceksiniz ya da gelecek sene 100. yılımız demeyeceksiniz. Şampiyonun kupası nerede olur, müzesinde olur.

İSMAİL KARTAL SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Takımdaki son durumu İsmail Kartal'a borçluyuz. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın, kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz."