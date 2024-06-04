Üye Girişi
Haberler

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçim sürecindeki rakibi Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayına davet etti. Koç, "Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum" dedi.

Başkanlık seçimine sayılı günlerin kaldığı Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ı yine canlı yayına davet etti.

"İSTEDİĞİ KANALDA GÖRÜŞMEYE DAVET EDİYORUM"

Aziz Yıldırım'a daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlayan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ı şahsıma yönelttiği iddialarına ilişkin istediği bir TV kanalında yüz yüze konuşmaya muhtelif defalar davet etmiş ve bu adımı Fenerbahçe Demokrasisi ve kongre üyelerimizin sağlıklı karar verebilmesi adına çok kıymetli bulduğumu ifade etmiştim. Ne yazık ki bu çağrım Sayın Aziz Yıldırım tarafından bugüne kadar olumlu karşılık bulmamıştır. Çağrımı gerçekleştirdiğim günden bu yana, seçim sürecine ilişkin açıklama ve akla hayale sığmayacak, hayal ürünü bile denemeyecek şekildeki garip iddialar camiamızı daha da fazla rahatsız edecek seviyelere ulaşmıştır. Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum. Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum" dedi.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
500

Yorumlar (2)

Huseyin Kirilmaz:

Bu ne arkadaş her önüne geleni televizyona davet ediyor derdi ne acaba

12
0
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

Ali Koç'un tek vaadi, Aziz Yıldırım ile TV'ye çıkmak. Şımarmakta sınır tanımıyor. Aziz Yıldırım da olan vizyonun çeyreği olsaydı kendisinde şimdiye kaç şampiyonluk kutlamıştı

2
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title