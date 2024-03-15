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Galatasaray'ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna giden Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı. Ali Koç, basın mensuplarının, "Destek amacıyla mı geldiniz" sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim?" diye yanıt verdi. Ali Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye gitti.

"ZAMAN ZAMAN ŞİKAYETLER OLABİLİYOR"

Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade vermeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren savcılık işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.

"YÖNETİCİYİM GELMEZ MİYİM?"

Ali Koç, "Destek amacıyla mı geldiniz" sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim?" diye yanıt verdi. Ali Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Selahattin Baki Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Bükücü:

Adliyede görülmesi yeter

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