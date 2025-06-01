Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter arasında oynanan maçtaki bir fotoğrafı sosyal medyaya düşmüş ve maça neden gittiği merak edilmişti. Ali Koç'un Münih ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı.

PSG BAŞKANI İLE SKRINIAR İÇİN GÖRÜŞTÜ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, takıma devre arasında kiralık olarak katılan ve kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar'ın transferi için yakın dostu olan olan PSG Başkanı Nasır El-Halifi'ye transfer isteğini bizzat iletti. İki tarafın final öncesinde transfere dair görüşme yaptığı belirtildi. Skriniar'ın geleceğinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takımda 23 maçta sahaya çıkan Slovak stoper, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.