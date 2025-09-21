Haberler

Fener'de yeni dönemin en net resmi! Ali Koç, Sadettin Saran'ı böyle tebrik etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fener'de yeni dönemin en net resmi! Ali Koç, Sadettin Saran'ı böyle tebrik etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu. Seçim sonuçlarının kesinlik kazanmasının ardından Ali Koç'un, Saadettin Saran ve ekibini tebrik ettiği anlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

24 BİN 732 ÜYE OY KULLANDI

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi. Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Ali Koç, Saadettin Saran'ı böyle tebrik etti

KAZANANI 37 OY BELİRLEDİ

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, adaylardan Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla mevcut Başkan Ali Koç'u geride bırakarak yarışı kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Ali Koç, Saadettin Saran'ı böyle tebrik etti

FENERBAHÇE'NİN 38. BAŞKANI

Bu sonuçlar birlikte Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Ali Koç, Saadettin Saran'ı böyle tebrik etti

ALİ KOÇ BÖYLE TEBRİK ETTİ

Öte yandan seçim sonuçlarının kesinlik kazanmasının ardından Ali Koç ve ekibinin, Saadettin Saran ve ekibini tebrik ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, iki başkanın el sıkıştığı ve birlikte konuşma yapma konusunda mutabık kaldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.