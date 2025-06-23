Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Süper Lig devi Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Adidas ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Fenerbahçe'nin yeni sponsorluk anlaşmasından kazanacağı para da ortaya çıktı.

''TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI'' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşması imza töreninde bir açıklamada bulunmuş ve yapılan anlaşma için "Türk spor tarihinin en büyük anlaşmasını yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

50 MİLYON EURO GELİR

Sarı-lacivertlilerin 5 yıllık sözleşme yaptığı Adidas'tan senelik 10 milyon euro gelir elde edeceği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, yıllık 10 milyon gelir elde ederek toplam 5 yılda 50 milyon euro ücreti kasasına koyacak.