Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulüplerin çoğunun başkanlık için Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı önerdiğini, Arat'ın Beşiktaş'a daha fazla vakit ayırmak için aday olmak istemediğini söylediğini belirtti. Sancak, Arat'ın aday olmaması üzerine Ali Koç'un aday olmasını talep ettiklerini ve kendisinin de bu talebe olumlu cevap verdiğini anlattı.

Sancak, "19 kulübün 18'i, Galatasaray hariç, Ali Koç lehine oy kullandı. Galatasaray aleyhte oy kullandı." dedi.

"Ali Koç'u önümüzdeki sezonun Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçtik. Kendisini tebrik ediyorum." diyen Sancak, "Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanını da tebrik ediyoruz. Umarım her iki başkanımız da istişare halinde olup Türk futbolu adına yaşanan sorunları giderirler." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Benim devam etme gibi bir düşüncem yoktu"

Yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ali Koç, "İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkanı istiyordu. Göreve yeni gelmesi ve kulübüne daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle affını istedi. Benim devam etme gibi bir düşüncem yoktu." diyerek kulüp başkanlarının "teveccühü, güveni ve yoğun baskısıyla" başkanlığa devam ettiğini söyledi.

TFF başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah hep berabere yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyonla sevabıyla günahıyla herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ters düştüğümüz noktalar oldu. Hemfikir olduğumuz noktalar oldu. En çok Fenerbahçe ile ters düştü ama sonuçta burada samimiyetle verilmiş bir emek ve mesai vardır. Gönüllü bir iştir. Büyük sorumluluk gerektirir. Kamuoyunda her gün her saat hedefte olan bir pozisyondur. Onlara futbol için harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlama konusunda büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir. "

Koç, futbolun geleceği ile ilgili kulüplerin daha fazla söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Hasan Arat: "Tek önceliğim Beşiktaş"

Kulüpler Birliği Başkanlığı teklifi hakkında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Tek sebep Beşiktaş tabii. Camiama sözüm var. Şu andaki tek önceliğim Beşiktaş. Büyük bir teveccüh gösterdiler. Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Görevden affımı istedim. Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Önemli hedefler var. Ali Bey güzel götürdü. Tekrar kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Arat, "Yeni seçilen federasyonun da önemli işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.

Murat Özkaya: "İstikrarda da hayır vardır"

Adı başkanlık için anılan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise "Arkadaşlar kararlarını istikrardan yana kullandı. İstikrarda da hayır vardır. Yeni bir federasyon, bu ilişkileri yönetmek ve kulüplerin isteklerini doğru anlamak gerekiyor. Türk futbolu için hayırlı olsun." dedi.

Özkaya, "Türk futbolunun işi çok zor. Siz basın mensupları ve taraftarların da desteğiyle bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Federasyonun da en kısa zamanda doğru şekilde yapılanıp yol alması gerekiyor. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Artık barış ve mutluluk olsun. Futbolu sahada izleyelim. Seyir keyfi olsun. Taraftarları da tribünlere bekliyoruz. Sezon hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.