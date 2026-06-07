Ali Koç: Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır / Metin eklendi

ESKİ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , "Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi'nin arsasında devam ediyor. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alana gelerek oyunu kullandı. Koç, oy verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hangi aday seçilirse seçilsin kazanın Fenerbahçe olmasını istediğini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı. Hakan Safi'ye ve Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.

Kendisine seçimi soran herkesi oy kullanmaya davet ettiğini aktaran Koç, "Son bir sene içinde duruşumu gördünüz. Bana soran herkese 'Sandığa gidin, kime oy verecekseniz verin' dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerin iktidarı da o kadar muktedir olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı