Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
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Fenerbahçe, Lille ile yollarını ayıran Jonathan David için harekete geçti. Yıldız oyuncu için 9 milyon euro maaşta anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon euroluk imza parasını düşürmek için pazarlık yapıyor. Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Lille ile yollarını ayıran Jonathan David için harekete geçti. 9 milyon euro maaşta el sıkışan yönetim, 15 milyon euroluk imza parasını düşürmek için pazarlık yapıyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Ali Koç'un talimatıyla harekete geçen yönetim, yıldız oyuncunun menajeri Nick Mavromaras ile temaslarını sıklaştırdı. David'in yıllık 9 milyon euroluk maaş talebini kabul eden Fenerbahçe, şu anda 15 milyon euro olarak istenen imza parasını düşürmenin yollarını arıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuca ulaşması bekleniyor.

DEVİN ÖZEK DEVREDE

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, transferin baş aktörlerinden biri. Başkan Ali Koç'un "Bu işi bitir" direktifi verdiği Özek, David'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Maaş konusunda el sıkışılırken, imza parası için pazarlıklar devam ediyor.

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Kadıköy e getirecek derken balık pazarına mı iskele meydanına mı altıyol falan oralara mı haberimiz olsun da denk gelirse bi görürüz

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