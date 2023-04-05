Ali Koç, Jorge Jesus ile toplantısı biter bitmez soluğu futbolcuların yanında aldı: Hocamızla devam ediyoruz

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin ardından futbolculara konuşma yaptı. Takıma seslenen Koç, "Hocamızla devam ediyoruz. Herkes kendini toparlasın. Kalan haftalarda sizden seri galibiyetler ve iyi futbol bekliyoruz. Bu sezon şampiyon olmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de oynadığı Beşiktaş derbisini 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki kritik zirve gerçekleşti. Toplantı sonrası ikili el ele fotoğraf verirken, Ali Koç'un da futbolculara bir konuşma yaptığı belirtildi.

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolculara yaptığı konuşmada, "Hocamızla devam ediyoruz. Herkes kendini toparlasın. Kalan haftalarda sizden seri galibiyetler ve iyi futbol bekliyoruz. Bu sezon şampiyon olmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'de kaptanların dün Jorge Jesus'tan yemek öncesi görüşme talep ettiği öğrenildi. Futbolcular ve teknik kadronun yer aldığı toplantıda takımın kötü gidişatıyla ilgili karşılık fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.