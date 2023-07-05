Ali Koç, İsmail Kartal ile geçen sezon yolların neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: Dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu. Geçen sene İsmail Kartal ile dünya çapında bir hoca ile anlaşılacağı için yolların ayrıldığını belirten Koç, "İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Deneyimli hoca için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, geçen sene İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının sebebini dünya çapında bir hoca ile çalışma kararı almış olmaları olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞINA İNANIYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Neden daha önce ayrıldınız? Bu soruyu soranlar olacaktır. İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık. Genel Kurul'da bir profil çizmiştim, o resmin de ne olduğu ortada. Fenerbahçe'yi layıkıyla temsil edeceğinden şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"YENİDEN FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA ONU GÖRMEK, BİZİ MUTLU EDİYOR"

"Basın toplantısını bu tesislerde yapmayı uygun bulduk. Totem de diyebilirsiniz. Hocamız ilk günden beri görevini yapmaya çok hızlı bir şekilde başladı. Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor.

"CAMİANIN EVLADI"

Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor.

"HERKES TOK SATICI"

Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için altı aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı.

"YETERİNCE KREDİ VERİLMİYOR"

Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım.

"SIKI SIKIYA SARILMALIYIZ"

Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız.

"FENERBAHÇE LEHİNE HİÇ HAKEM HATASI YOK"

Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok! Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Taraftarlarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar."