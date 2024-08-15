Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye başladı. Ses akustiğini güçlendirmek için mühendislik firmasıyla anlaştı.

STADYUM ÇATISINA "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" YAZILACAK

Ayrıca, stadyum çatısına yazılması planlanan "Mustafa Kemal Atatürk" yazısı da bu mühendislik firması tarafından gerçekleştirilecek. Bu adımlarla, hem stadyum atmosferi iyileştirilecek hem de kulübün değerlerine vurgu yapılacağı belirtiliyor.