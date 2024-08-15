Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Stadyumun ses akustiğini iyileştirmek için bir mühendislik firmasıyla anlaşma sağlandı. Ayrıca, stadyum çatısına "Mustafa Kemal Atatürk" yazılması planlanıyor. Bu adımlarla hem stadyum atmosferinin iyileştirilmesi hem de kulübün değerlerine vurgu yapılması hedefleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye başladı. Ses akustiğini güçlendirmek için mühendislik firmasıyla anlaştı.
STADYUM ÇATISINA "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" YAZILACAK
Ayrıca, stadyum çatısına yazılması planlanan "Mustafa Kemal Atatürk" yazısı da bu mühendislik firması tarafından gerçekleştirilecek. Bu adımlarla, hem stadyum atmosferi iyileştirilecek hem de kulübün değerlerine vurgu yapılacağı belirtiliyor.