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Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Stadyumun ses akustiğini iyileştirmek için bir mühendislik firmasıyla anlaşma sağlandı. Ayrıca, stadyum çatısına "Mustafa Kemal Atatürk" yazılması planlanıyor. Bu adımlarla hem stadyum atmosferinin iyileştirilmesi hem de kulübün değerlerine vurgu yapılması hedefleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye başladı. Ses akustiğini güçlendirmek için mühendislik firmasıyla anlaştı.

STADYUM ÇATISINA "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" YAZILACAK

Ayrıca, stadyum çatısına yazılması planlanan "Mustafa Kemal Atatürk" yazısı da bu mühendislik firması tarafından gerçekleştirilecek. Bu adımlarla, hem stadyum atmosferi iyileştirilecek hem de kulübün değerlerine vurgu yapılacağı belirtiliyor.

Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

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Yorumlar (17)

Alkurt:

Helal olsun...Ata mız her daim kalbimizde

40
58
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VEFA:

Sen bunu yap. Bundan sonra ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Ulu Önder Atatürk nerede, biz oradayız!..

32
59
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Pikachu hd:

iyi olur

36
50
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YalancıSavar:

ATatürk te olmasa zaten tutunacak dalınız yok.

68
15
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Sonby Erdm:

helal sana büyük başkan.

22
49
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Bilal Yildiz:

Aman ne buyuk gelisme. Stadin adini Ataturk yapsaniza ozaman

53
10
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Barış O. B.:

Müthiş hamle uzaylılar görür ve ibret alır!

53
7
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Babacan yalçın:

Ali koç helal sana tebrikler

16
35
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AdamınBiri:

Fb şampiyonlar ligine gidene kadar galibiyet alsa gene yazdırırmıydı çok merak ediyorum :D

19
4
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Mehmet ŞaFaK:

:))

11
2
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Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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