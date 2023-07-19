Ali Koç, Fenerbahçelilere transfer ve satış konusunda açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliği kapsamında İzmir'de Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi Lokali'nin açılışına katıldı. Derneğe üye olan 57 Fenerbahçeli'ye rozet takan Koç, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın Udinese takımından Brezilyalı stoper Rodrigo Becao transferini resmen açıkladıklarını hatırlatan Ali Koç, "Biz transferlere hediye olarak bakmıyoruz. Büyük beklentiler yaratılıyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Bu beklentiler tesadüfen yaratılan beklentiler değil. Biz adım adım gidiyoruz. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basıp önümüzdeki haftadaki maçı atlatıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Ali Koç, İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını da belirterek, "Her 19 Temmuz'da bir yerlerde olmaya çalışıyoruz, Dünya Fenerbahçeliler günü kutluyoruz. Bu sene de nasip kısmet İzmir oldu. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin lokalini açtık. Çok orijinal bir yerde açılışı yaptık. İzmir'deki Tarihi Asansör 1907 yılında yapıldı ve bağlandığı sokağın ismi de Şükrü Saraçoğlu. Buradan daha iyi bir yen bulunamazdı. Fenerbahçe'nin hem ülke hem Avrupa hem de kıta çapında birçok derneği var. İzmir derneğimiz de bu kapsamda en güçlü derneklerimizden biri. Hem günümüzü kutladık hem de lokalimizin açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.