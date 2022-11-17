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Ali Koç bu hamleyle başkanlığını garantiye alacak! Jesus'la masaya oturulacak tarih netleşti

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık mukavele imzalayan Jorge Jesus için Başkan Ali Koç harekete geçiyor. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Portekizli hoca ile 25 Kasım'da masaya oturulacak.

Fenerbahçe, sezon sonunda mukavelesi bitecek Teknik Direktör Jorge Jesus'nu kontratını uzatmak için Başkan Ali Koç kolları sıvadı. Brezilya Milli Takımı'nın markajında olan tecrübeli hoca ile bu ay masaya oturulacak.

Ali Koç bu hamleyle başkanlığını garantiye alacak! Jesus'la masaya oturulacak tarih netleşti

TARİH 25 KASIM

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç, 25 Kasım'da Jorge Jesus ile masaya oturacak. Bu görüşmede hedef imza değil, iki tarafın da şartlarını ve beklentilerini birbirleriyle paylaşması.

Ali Koç bu hamleyle başkanlığını garantiye alacak! Jesus'la masaya oturulacak tarih netleşti

BREZİLYA TEHLİKESİ

Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'un bu söylentilerden kurtarılması hedefleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu ay Jorge Jesus'un kontratını uzatıp ocak ayından itibaren uzun vadeli kadro planlamasını yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Ömer Özarslan - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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