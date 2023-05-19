Ali Koç bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü futbolcu Zaha'nın menajeri maçı locadan izledi

Fenerbahçe, sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Wilfried Zaha ile görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun menajeri, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine Trabzonspor maçını locadan takip etti. Dünyaca ünlü futbolcu Zaha'nın Fenerbahçe forması giyecek olma ihtimali taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk inadını sürdürdüğü mücadelede Ülker Stadı'ndaki sürpriz konuk tüm dikkatleri üzerine çekti.

ZAHA'NIN MENAJERİ KADIKÖY'DE

Sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha ile Fenerbahçe yakında ilgileniyor. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, dünyaca ünlü futbolcunun menajeri, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine İstanbul'a geldi ve Trabzonspor maçını locadan takip etti.

Görsel: Yağız Sabuncuoğlu (Sports Digitale)

ZAHA'NIN KARNESİ

Zaha bu sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.