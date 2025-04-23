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Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Play-off serisi ilk maçında Paris Basketbol'u konuk etti ve 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Maça damga vuran an ise Fenerbahçe taraftarlarının Ali Koç'u istifaya davet etmesi oldu.

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı sonrası, Ülker Arena'da bulunan sarı-lacivertli taraftarlar kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

FENERBAHÇE KAZANDI

THY EuroLeague Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Fransız ekibi Paris Basketbol'u 83-78'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin attığı 14 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

MAÇ SONUNDA ALİ KOÇ'A TEPKİ

Öte yandan karşılaşmanın ardından Ülker Arena'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığın maçın ardından da Ülker Stadyumu'nda yönetime istifa sesleri vardı.

Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Galatasaraylılsr olarak Ali koçu destekliyoruz! onu yedirmeyiz biz en büyük umudumuz Ali koç zaten

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