Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Haber Videosu

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti ve başkan adaylığını resmileştirdi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti ve başkan adaylığını resmlieştirdi.

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

"SÖZ FENERBAHÇE"

Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Ali gitsin de yerine kim gelirse gelsin.Gitmeyi de bilmek lazım yahu!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Amanı geldi demek ki. Yapın seçimi de kurtulalım bari.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 10 liradan satılıyor, hepsi 100 yıllık ata tohumu

Kilosu 10 liradan satılıyor, hepsi 100 yıllık ata tohumu
Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor

Gelin ata bindi! Ünlü oyuncudan beklenmedik evlilik hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.