Ali Kızılkuyu, Altay'ın Skor Yükünü Taşıyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek döneminde hücumda gelişim gösterdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, 3 golle takımına önemli katkı sağladı ve formunu yükseltti.

Altay'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, şu ana kadar ligde 3 gol atarak takımına skor anlamında önemli bir katkı sağladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Altay, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılar, Ramazan Kurşunlu ile yollarını ayırarak takımın başına Yusuf Şimşek'i getirdi.

Şimşek yönetiminde özellikle hücumda gelişim gösteren İzmir ekibi, kısa süre içinde ilk galibiyetini de elde etti. Hafta sonu deplasmanda Tire 2021 FK'yı mağlup eden Altay, 50 yaşındaki teknik adamla çıktığı dördüncü maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yusuf Şimşek'in gelişiyle birlikte hücum gücünü artıran Altay, Ramazan Kurşunlu döneminde ilk 3 maçta yalnızca 1 gol atabilirken, Şimşek yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol kaydetmeyi başardı. Sezon genelinde toplam 7 kez rakip fileleri sarsan siyah-beyazlılarda, skor yükünü 3 golle orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu taşıdı.

Kızılkuyu formunu yükseltti

Yeni sezonun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, takımına skor anlamında önemli katkı sağlamanın yanı sıra son haftalarda formunu da iyice yükseltti. Sezonun ilk golünü Denizli İdman Yurdu karşısında kaydeden genç oyuncu, ardından iç sahada oynanan Söke 1970 maçında takımının tek golünü atarak dikkat çekti.

Hafta sonu deplasmanda Tire 2021 FK karşısında alınan 2-1'lik galibiyete de golüyle katkı sağlayan Ali, böylece son iki haftada üst üste skor üretmeyi başardı. Geçen sezon TFF 2. Lig'de çıktığı 22 maçta 3 gol atan başarılı orta saha, bu sezon henüz ligin başlarında olmasına rağmen aynı gol sayısına şimdiden ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
