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Ali Kağan Şentürkoğlu, Balkan Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Türkiye'yi temsil edecek

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Ali Kağan Şentürkoğlu, Balkan Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Türkiye'yi temsil edecek
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2026 Judo Balkan Şampiyonası 17-18 Ekim'de Yunanistan'ın Arta kentinde yapılacak; Türkiye'yi 90 kiloda Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek. Kumluca Demirspor sporcusu Şentürkoğlu 18 Ekim Pazar mindere çıkacak; antrenörü Ferdi Büyükkuşcular madalya umduğunu söyledi.

2026 Judo Balkan Şampiyonası 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan' da gerçekleşecek. Türkiye'yi 90 kiloda Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek.

Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi 90 kiloda Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek. Kumluca Demirspor Kulübü Judo Takımı sporcusu olan Ali Kağan Şentürkoplu 18 Ekim Pazar günü mindere çıkacak.

Ali Kağan Şentürkoğlu'nun Antrenörü Ferdi Büyükkuşcular, "Sporcumuz pazar günü Balkanlar'da ülkemizi temsil edecek. Sporcumuza başarılar diliyoruz. İnşallah madalya ile ülkemize dönecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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