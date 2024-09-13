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Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile İstanbul Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası bir araya geldi. Özil'in gönüllü olarak cami temizliğine katılması Erbaş tarafından övgüyle karşılandı. Erbaş, Özil'in hassasiyeti ve örnek davranışı için teşekkürlerini iletti.

Oynadığı futbolla bir döneme damga vuran Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde bir camide temizlik yaptığı anlara ilişkin görüntü büyük yankı uyandırmıştı.

ALİ ERBAŞ'TAN MESUT'A TEŞEKKÜR

Bugün cuma namazını Çilehane Camii'nde kılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mesut Özil ile bir araya gelerek yıldız isme teşekkürlerini iletti. O ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii'nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesut Özil Mesut Özil Ali Erbaş Ali Erbaş İstanbul Üsküdar Yaşam Spor Cami

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Yorumlar (14)

Gjerj Kastoroiti:

iki gereksiz

52
50
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Gjerj Kastoroiti:

iki gereksz

38
44
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ahmet zengin:

Ali Erbaş Audi le gezsen boş ver mesut temizler

40
30
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Mehmet Appak:

Biri ileride ki seçime millet vekili adayı yada bir yere başkan olacak, diğeri de herhangi bir üniversite de Arap dili ve edebiyatı bölüm başkanı olabilir. Malum partinin liyakat sistemi...

29
21
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Mevlüt Güler:

Neyi başardınız ekonomiyi düzelttiniz, vatandaşın sorunu din değil insanca yaşamak...

26
16
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Baba Yabgu:

İki dolandırıcı buluşmuş

18
21
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

şuana kadar garibanlar temizledi sesiniz çıkmadı cilala parlat operasyonu yapıldı başarıyla sonuçlandı

21
14
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Salih:

Bu ikisini görünce aklıma karate kid geliyor nedense

9
10
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ASPAVA38:

Rahmetli KEMAL SUNAL görmesin..:::)))

10
6
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Zulkarneyn :

Sanki ilkokul bebesi de "aferin çocuguma" diyor. Popüler olmak için girmediginiz kılık kalmadı. Biktik bu ülkede yabanci istihbarat kuruluşları tarafından tasarlanan ve donemsel olarak laik veya dinci guruplar olusturularak hiçbir yere varamamaktan!

6
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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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