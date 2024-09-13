Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Oynadığı futbolla bir döneme damga vuran Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde bir camide temizlik yaptığı anlara ilişkin görüntü büyük yankı uyandırmıştı.

ALİ ERBAŞ'TAN MESUT'A TEŞEKKÜR

Bugün cuma namazını Çilehane Camii'nde kılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mesut Özil ile bir araya gelerek yıldız isme teşekkürlerini iletti. O ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii'nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.