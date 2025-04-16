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Ali Emir Çelik Türkiye Karate Şampiyonu Oldu

Ali Emir Çelik Türkiye Karate Şampiyonu Oldu
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Isparta'nın Karakaş Spor Kulübü sporcusu Ali Emir Çelik, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 40 kilo Kumite kategorisinde birincilik elde ederek milli takıma seçildi. Çelik, önümüzdeki Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Ispartalı sporcu Ali Emir Çelik, 40 kilo Kumite kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Kocaeli'de 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Isparta Karakaş Spor Kulübü sporcusu Ali Emir Çelik, büyük bir başarıya imza attı. 61 ilden 460 kulüp ve 3838 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Çelik, 40 kilo Kumite kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettiği başarıyla Türkiye Milli Takımı'na seçilen Ali Emir Çelik, önümüzdeki dönemde yapılacak Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Kulüpten Çelik'e tebrik mesajı

Karateye olan bağlılığı, disiplinli çalışmaları ve azmiyle dikkat çeken genç sporcunun bu başarısında, antrenörü Kadir Karakaş ile ailesinin büyük desteği olduğu belirtildi. Karakaş Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ali Emir Çelik'i, antrenörümüz Kadir Karakaş'ı ve ailesini tebrik ediyor, milli forma altında da başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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