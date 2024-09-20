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Ali Deniz Yılmaz, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde Başarı Hedefliyor

Ali Deniz Yılmaz, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde Başarı Hedefliyor
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Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nün yeni transferi Ali Deniz Yılmaz, yeni takımında başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti. Genç smaçör, ekipteki uyum ve antrenör desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydetti.

Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nün yeni transferi Ali Deniz Yılmaz, yeni takımında başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Genç voleybolcu Ali Deniz Yılmaz, yeni transfer olduğu Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor. 25 yaşındaki genç smaçör, Fenerbahçe'de büyük tecrübe kazandığını dile getirerek, "Öncelikle genç ve dinamik bir takım kurulduğu için bu sezondan oldukça ümitliyiz. Sezona biraz geç başlamamıza rağmen antrenmanlarımız oldukça yoğun, donanımlı ve eğlenceli geçiyor. Efeler Ligi'ndeki tecrübemi takımıma yansıtıp olumlu sonuçlar alacağımıza eminim. Bu sezon hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.

Takım içindeki atmosferin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Ali Deniz, "Her şey oldukça iyi. Antrenmanlara başlayalı bir kaç gün olmasına rağmen hepimiz güzel bir uyum sağladık. Antrenmanda arkadaşlarımızla beraber vakit geçirmekten oldukça keyif alıyoruz. Ayrıca antrenörümüz Ali Bağcı'nın da bu sezondan bizlere çok yardımcı oluyor ve bizimle tek tek ilgileniyor" dedi.

Yeni takımı Gaziantep Gençlik Kulübünde oynamak için gün saydığını belirten genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk olarak yurt dışı transferim olan Al-Ittihad kulübü benim için oldukça verimli geçen bir transfer oldu. Orada yabancı oyuncu olarak oynadığım için yüksek bir sorumluluk altındaydım. Bu da benim motivasyonumu olumlu yönde çok fazla etkiledi. Daha sonraki transferim olan Fenerbahçe Spor kulübü benim için çok özel bir deneyimdi. Çocukluğumdan beri formasını giymeyi hayal ettiğim Fenerbahçe ailesinin parçası olmaktan gurur duydum. Birbirinden yetenekli sporcularla ve çok deneyimli teknik ekiple çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Son olarak şu an içerisinde bulunduğum Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'ne gelmekten oldukça mutluyum. Takım içerisindeki güzel atmosfer ve teknik ekibimizin destekleriyle birlikte bu sezona olan inancımız tam." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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