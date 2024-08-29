Ali Can Özcan Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda yarı finale yükseldi.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Ali Can, İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos ile karşılaştı.

Üstün bir oyunla rakibini 22-17 mağlup eden Alican, adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, yarı finalde bu akşam TSİ 19.48'de Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşı karşıya gelecek.