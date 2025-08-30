ALG Spor, Sercan İnşaat'a Devredildi

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden ALG Spor, kulübün başka bir şirkete devredildiğini açıkladı. ALG Spor, yeni sezondan itibaren faaliyetlerine Sercan İnşaat bünyesinde devam edecek.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden ALG Spor, 2025-2026 sezonu öncesinde önemli bir değişikliğe giderek kulübün Sercan İnşaat bünyesine devredildiğini duyurdu. Kulübün mevcut başkanı Ali Gözcü'den kulübü devralan Servet Can yeni başkan oldu.

Kulübün ekonomik daralma ve global piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle bütçe ve sürdürülebilirlik açısından zorluklar yaşandığı ve bu nedenle Sercan İnşaat bünyesine devredildiği ifade edilen açıklamada, "Kulübümüz, bugüne kadar büyük bir özveri, fedakarlık ve spor sevgisiyle yoluna devam etmiş, kadın futbolunun ülkemizde gelişmesi için önemli adımlar atmıştır. 3. Lig'den yola çıkarak, her yıl şampiyonluk elde edip bir üst lige yükseldik. Süper Lig'de 2 kez şampiyon olup ülkemizi şampiyonlar liginde temsil ettik. Kızlarımızın sosyal yaşamına destek olmak amacıyla yüzlerce kadın futbolcu yetiştirdik ve Gaziantep'in kadın futbolunu hak ettiği seviyeye getirdiğimize inanıyoruz. 2025-2026 sezonuna girerken, ülkemizdeki ekonomik daralma ve global piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle kulübümüzün bütçeleme ve sürdürülebilirlik açısından zorluklarla karşı karşıya kaldığını üzülerek belirtmek durumundayız. Bu şartlar altında kulübümüzün geleceğini güvence altına almak, sporcularımızın ve camiamızın haklarını korumak amacıyla ALG Spor Kulübü yönetimi 2025-2026 sezonunda Servet Can başkanlığında Sercan İnşaat bünyesine devredilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüzün gelişimi için büyük emek ve katkı sunan Ali Gözcü, kendi sektöründe (tekstil/çocuk giyim) faaliyetlerini sürdürürken, kulübümüzden ayrılmanın üzüntüsünü yaşamakta. Ancak ALG Spor'un yoluna daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inanmaktadır. ALG Spor, her zaman olduğu gibi Türk kadın futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olmaya devam edecek ve siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük başarılar kazanacaktır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP