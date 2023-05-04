ALG Spor, Beşiktaş deplasmanından avantajlı döndü

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep ekibi bu sonuçla 7 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadelenin 33. dakikasında Esra Manya'nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sarı-grili takımın ilk yarıdaki baskıları sonuç vermeyince devre 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya oldukça hızlı başlayan ve Beşiktaş kalesini abluka altına alan ALG Spor, aradığı golü 65. dakikada başarılı oyuncusu Eda Karataş ile buldu ve siyah-beyazlı rakibi karşısında eşitliği sağladı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında iki takımın gol çabaları başarısız sonuçlanınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

"İkinci maçta işi bitireceğiz"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Oldukça çekişmeli ve heyecanlı bir maç oldu. İyi bir mücadele ortaya koyduk. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyundan kopmayan takımımız beraberliği sağladı. Belki kazanabilirdik ama olmadı. İkinci maçta Kalyon Stadyumu'nda taraftarlarımızın da desteğiyle bu işi bitirip yarı finale çıkacağımıza inanıyorum. Tüm Gaziantepli taraftarlarımızı Pazar günü Kalyon Stadyumu'na bekliyorum" diye konuştu.

Karşılaşmanın rövanşı ALG Spor ev sahipliğinde, 7 Mayıs Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. - GAZİANTEP