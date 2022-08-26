Cengiz Ünder'in sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu devreye girdi! Galatasaray, milli futbolcuya imzayı attırıyor

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'in, Fransız ekibinden ayrılması an meselesi. Milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Galatasaray'ın düğmeye bastığı belirtildi.

SEVGİLİSİ BASKI YAPIYOR

Akşam'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in Galatasaray'a imza atmasını sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu da çok istiyor. Futbolcunun kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun milli futbolcuya sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi. Fransız ekibi ile Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşma sağlandığı an imzaların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın Fransız ekibine Cengiz için 1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro da satın alma opsiyonuyla bir teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Aleyna Kalaycıoğlu