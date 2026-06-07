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Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonu Zverev oldu

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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Zverev ile 10 numaralı seribaşı Cobolli karşı karşıya geldi.

Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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