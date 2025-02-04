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Alexander Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

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Süper Lig'deki transfer hareketliliği devam ediyor. Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth ile anlaştı. Sörloth, daha önce Trabzonspor'da forma giymişti. Transferin son detayları konuşuluyor ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Sörloth, bu sezon Atletico Madrid'de 29 maçta 10 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve şimdi İspanyol devi Atletico Madrid'in kadrosuna olan Norveçli golcü Alexander Sörloth yeniden Süper Lig'e dönmek üzere.

ANLAŞMA TAMAM

Spor Arena'nın haberine göre Beşiktaş, Norveçli golcü ile anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detayların konuşulduğu ve kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki golcü sezon başında 32 milyon euro Villarrel'den karşılığında Atletico'ya transfer olmuştu. Bu sezon 29 maçta görev alan yıldız futbolcu 10 gol atıp 2 asist kaydetti.

Alexander Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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