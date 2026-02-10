Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımına eski futbolcu Alex de Souza'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Alex, paylaşımda eski takım arkadaşı Stephen Appiah'ı etiketleyerek, 'Bak kardeşim… Ne günlerdi.' ifadesini kullandı. Bu nostaljik mesaj, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.
APPIAH'I ETİKETLEDİ, O SÖZLER GÜNDEM OLDU
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, kulübün paylaşımının altına yaptığı yorumda Stephen Appiah'ı etiketleyerek, "Bak kardeşim… Ne günlerdi." ifadelerini kullandı. Alex'in bu mesajı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini çekti.
TARAFTARLARDAN DUYGUSAL YORUMLAR
Alex de Souza'nın paylaşımı, Fenerbahçe'nin unutulmaz kadrolarını hatırlatan bir mesaj olarak yorumlandı. Sarı lacivertli taraftarlar, iki futbolcunun birlikte forma giydiği dönemlere dair çok sayıda duygusal yorum yaptı.