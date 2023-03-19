Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü! Yeni kral Enner Valencia

Bu sezon 29 gole ulaşan Enner Valencia, 28 gollü Alex de Souza'nın rekorunu kırdı ve bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, Sarı-Lacivertli kulübün efsanesi oldu. 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında beraberlik ve öne geçiren golü kaydeden 33 yaşındaki forvet, bu sezonki toplam gol sayısını 29'a yükseltti.

ALEX'İ GERİDE BIRAKTI

Ekvadorlu futbolcu, 28 gollü Alex de Souza'nın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

LİGİN GOL KRALI

Bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Enner Valencia, attığı 25 golle krallık yarışında önde bulunuyor.