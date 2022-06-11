Alex de Souza'nın acı günü! Efsane futbolcuya taziye mesajı yağıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alex de Souza'nın acı günü! Efsane futbolcuya taziye mesajı yağıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın babası hayatını kaybetti. Babası için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Alex, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız." ifadelerini kullandı. Efsane futbolcuya sosyal medyada başta Fenerbahçe olmak üzere bir çok yerden taziye mesajı geldi.

Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye damga vuran efsane futbolcu Alex de Souza'nın babası hayatını kaybetti. Sosyal medyadan babası için duygusal bir mesaj yayınlayan Alex'e taziye mesajı yağdı.

Fenerbahçe efsanesi, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın acı günü! Efsane futbolcuya taziye mesajı yağıyor

Fenerbahçe ise Alex de Souza için yaptığı paylaşımda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın acı günü! Efsane futbolcuya taziye mesajı yağıyor

Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberler.com - Spor

Alex De Souza Fenerbahçe Palmeiras Sao Paolo Brezilya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Mahmut Yaka:

ALLAH Rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Sizlere uzun ömürler dilerim... Alex de Souza

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title