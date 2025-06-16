Alex de Souza, Brezilya Serie B'de Teknik Direktör Oldu

Alex de Souza, Brezilya Serie B'de Teknik Direktör Oldu
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Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex de Souza, Brezilya Serie B takımlarından Operario'nun yeni teknik direktörü oldu. Alex, yardımcı antrenörleriyle birlikte yeni görevine başladı.

İSTANBUL, -CRUZEIRO ve Palmeiras gibi üst düzey Brezilya kulüplerindeki kariyerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin efsanevi isimleri arasına adını yazdıran ve Brezilya Milli Takımı'yla dünyada adından söz ettiren Alex de Souza, Brezilya Serie B takımlarından Operario'nun, teknik direktörlük görevine getirildi.

Alex'in ekibinde, 2022'den bu yana birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Ze Roberto ve Joao Paulo Cavalcanti'nin de yer alacağı öğrenildi.

Brezilya ekibi ise bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu; "Alex de Souza, Fantasma'nın yeni teknik direktörü oldu"

Futbolculuk kariyerindeki büyük başarıların ardından Futbol Üniversitesi'nde yönetim eğitimi alan Alex, CBF'den PRO, A ve B antrenörlük lisanslarını da aldı.

Sezon başında Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Antalyaspor'un başına getirilen Alex; Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Antalya temsilcisinde ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan yıldız isim ocak ayında kulüpten ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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