Alaşehirli Sporcu Dünya Muaythai Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

İtalya'nın Verona kentinde 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen WBC (World Boxing Council) Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Alaşehirli sporcu Dünya Damla Yılmaz, gösterdiği üstün performansla Dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alaşehir Savunma Sanatları Spor Salonu'nda antrenörü Adem Demirci eşliğinde hazırlıklarını sürdüren genç sporcu, şampiyonaya davetli olarak katıldı. Şampiyona boyunca dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, eleme turlarını başarıyla geçerek yarı finalde Hollandalı rakibi Dora Horvath ile karşılaştı. Yarı finalde üstün bir mücadele ortaya koyan sporcu, finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Final müsabakasında Fransız rakibi Melyssa Hillairet ile karşılaşan Dünya Damla Yılmaz, çekişmeli geçen karşılaşmayı puan farkıyla kaybederek gümüş madalyada kaldı. Alaşehirli sporcunun bu başarısı, hem Türkiye'de hem de memleketi Manisa'da gururla karşılandı.

Antrenör Adem Demirci yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Dünya Damla Yılmaz, Alaşehir Savunma Sanatları salonumuzda büyük bir disiplinle hazırlandı. WBC tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonda ülkemizi ve ilçemizi temsil etme şansını elde etti. Finalde puan farkıyla yenilerek Dünya 2'ncisi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Alaşehir'imizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Alaşehirli sporcunun uluslararası arenada elde ettiği başarı, gençlere ilham verirken, Muaythai sporunda Manisa'nın adını bir kez daha duyurmuş oldu. - MANİSA